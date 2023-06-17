إقبال كبير على معرض "شمس مصر والإمارات" للفنانة التشكيلية هويدا عطا

زارت شخصيات مهمة على مختلف المستويات بكل المجالات معرض "بين جماليات شمس مصر والإمارات" للأديبة والفنانة التشكيلية هويدا عطا والتي افتتحته السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة والفنان أحمد الجنايني رئيس الأتيليه وبعض الشخصيات الهامة.

وأشاد محافظ الإسكندرية والوادي الجديد الأسبق طارق المهدي، بالمعرض وشمسه التي تتباين بين الحزن والبهجة معبرة بخطوط ربانية رائعة عن كل حالات الشمس في أشكالها المختلفة الساحرة، ووقف أمام لوحات شمس مصر التي صورتها الفنانة لبعض المحافظات التي كان محافظا عليها كالواحات في الوادي الجديد والإسكندرية، معبرا عن إعجابه بها بقوله "لقد استمتعت بالتحرك بين ضفاف لوحاتك الكثيرة عن مصر والإمارات بكل ما تحمله من تراث وجمال ورؤية إبداعية للطبيعة والأشجار والطيور في تناسق بديع لا تلتقطه غير عيون مبدع، أدام الله عليك الرؤية والإبداع والجمال وكل التوفيق فيما هو قادم".

بدوره، زار المهندس حافظ محمود حسن، خبير الأمن القومي بزيارة المعرض، وأثنى على التنوع الغزير بين مشاهد اللوحات وأفكارها وأماكنها وزمانها، وكيف صورت الفنانة شمس الإمارات في أماكن مختلفة بداية من القدم حتى الحداثة، حيث باتت الإمارات دولة حديثة ولها مقومات سياحية بكل المجالات.

وأبدى حسن إعجابه الشديد بلوحة غضب السماء وفرار الطائر من جحيمها وأيضا بلوحات شمس مصر التي صورتها الفنانة بمعظم غرَوبها من الصعيد إلى الإسكندرية وهي شمس مصر الدافئة والتي بشروقها كل الأمة العربية تدفئ وعندما يحل الغروب ينتظر العالم كله شروقها حتى ينير بها.

وأثنى حسن على الفنانة قائلا "إنها تمتلك عينا حساسة مبدعة وشاعرة حقيقية تمنح الصورة جمالا خاصا به نستشعره جميعا، مما أضفى على اللوحات نوعا من الصوفية والتأمل والبهجة والشروق رغم أن التقاط الصور معظمها بوقت الغروب".

زار المعرض أيضا وكيل أول وزارة التنمية المحلية الأسبق محمد الملثم، وأشاد بشمسي مصر والإمارات والألوان القرمزية الإلهية المبهرة والتي شكلت الصور وكأنها لوحات ناطقة، وقال: "ليس هذا بجديد على الأديبة هويدا عطا التي تمتلك الكثير من المهارات الإبداعية المتعددة منذ صغرها والتي بدأتها بالرسم وكتابة الفلسفة والقصة والشعر والرواية".