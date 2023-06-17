السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير على معرض "شمس مصر والإمارات" للفنانة التشكيلية هويدا عطا

معرض
معرض

زارت شخصيات مهمة على مختلف المستويات بكل المجالات معرض "بين جماليات شمس مصر والإمارات" للأديبة والفنانة التشكيلية هويدا عطا والتي افتتحته السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة والفنان أحمد الجنايني رئيس الأتيليه وبعض الشخصيات الهامة.

وأشاد محافظ الإسكندرية والوادي الجديد الأسبق طارق المهدي، بالمعرض وشمسه التي تتباين بين الحزن والبهجة معبرة بخطوط ربانية رائعة عن كل حالات الشمس في أشكالها المختلفة الساحرة، ووقف أمام لوحات شمس مصر التي صورتها الفنانة لبعض المحافظات التي كان محافظا عليها كالواحات في الوادي الجديد والإسكندرية، معبرا عن إعجابه بها بقوله "لقد استمتعت بالتحرك بين ضفاف لوحاتك الكثيرة عن مصر والإمارات بكل ما تحمله من تراث وجمال ورؤية إبداعية للطبيعة والأشجار والطيور في تناسق بديع لا تلتقطه غير عيون مبدع، أدام الله عليك الرؤية والإبداع والجمال وكل التوفيق فيما هو قادم".

بدوره، زار المهندس حافظ محمود حسن، خبير الأمن القومي بزيارة المعرض، وأثنى على التنوع الغزير بين مشاهد اللوحات وأفكارها وأماكنها وزمانها، وكيف صورت الفنانة شمس الإمارات في أماكن مختلفة بداية من القدم حتى الحداثة، حيث باتت الإمارات دولة حديثة ولها مقومات سياحية بكل المجالات. 

وأبدى حسن إعجابه الشديد بلوحة غضب السماء وفرار الطائر من جحيمها وأيضا بلوحات شمس مصر التي صورتها الفنانة بمعظم غرَوبها من الصعيد إلى الإسكندرية وهي شمس مصر الدافئة والتي بشروقها كل الأمة العربية تدفئ وعندما يحل الغروب ينتظر العالم كله شروقها حتى ينير بها.

وأثنى حسن على الفنانة قائلا "إنها تمتلك عينا حساسة مبدعة وشاعرة حقيقية تمنح الصورة جمالا خاصا به نستشعره جميعا، مما أضفى على اللوحات نوعا من الصوفية والتأمل والبهجة والشروق رغم أن التقاط الصور معظمها بوقت الغروب".

زار المعرض أيضا وكيل أول وزارة التنمية المحلية الأسبق محمد الملثم، وأشاد بشمسي مصر والإمارات والألوان القرمزية الإلهية المبهرة والتي شكلت الصور وكأنها لوحات ناطقة، وقال: "ليس هذا بجديد على الأديبة هويدا عطا التي تمتلك الكثير من المهارات الإبداعية المتعددة منذ صغرها والتي بدأتها بالرسم وكتابة الفلسفة والقصة والشعر والرواية".

إقبال كبير على معرض شمس مصر والإمارات للفنانة التشكيلية هويدا عطا شمس مصر والإمارات للفنانة التشكيلية شخصيات مهمة على مختلف المستويات بكل المجالات معرض إقبال كبير على معرض

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: التعاون المصرى الروسى يشهد أزهى عصوره فى عهد السيسى

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

نائب رئيس مجلس السيادة: الجيش السودانى سينتصر فى النهاية

وزير الزراعة: إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا مصرية

السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية بالجيزة

حبس طبيب قتل زميله فى عيادة بالساحل 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟