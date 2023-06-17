نائب رئيس مجلس السيادة: هناك مبادرات لاحتلال السودان

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مبادرة الاتحاد الإفريقي السودان لم يكن طرفًا فيها، لأنهم يعتبرونه دولة معلقة وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مبادرات وقف الحرب في السودان هدفها احتلاله، والمواطنون السودانيون لم يقبلوا باحتلاله، وستكون هناك مقاومة لأي مبادرة تحاول تنفيذ هدف الاحتلال.

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، القاهرة أمس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.