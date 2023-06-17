السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس مجلس السيادة: هناك مبادرات لاحتلال السودان

السودان
السودان

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مبادرة الاتحاد الإفريقي السودان لم يكن طرفًا فيها، لأنهم يعتبرونه دولة معلقة وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مبادرات وقف الحرب في السودان هدفها احتلاله، والمواطنون السودانيون لم يقبلوا باحتلاله، وستكون هناك مقاومة لأي مبادرة تحاول تنفيذ هدف الاحتلال.  

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، القاهرة أمس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اتحاد الأفريقي الاثنين المقبل السيادة السودان الحرب في السودان الدراسات الاستراتيجية الجلسة النقاشية

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