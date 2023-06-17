ديمبيلي: أتفاوض مع برشلونة لتجديد عقدي.. ورحيل بنزيما خسارة للريال

تحدث النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الإسباني، عن خططه في المستقبل مع النادي الكتالوني، ورحيل مواطنه كريم بنزيما إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وكان ديمبيلي قد ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي، ولكن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، تمسك بخدماته ليتوّج معهم بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الفرنسي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2024، وقد يُجدد عقده خلال الفترة المقبلة.

ديمبيلي يكشف موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

وأجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حوارًا مطوّلًا مع ديمبيلي، قائلًا: "أحب فريق برشلونة للغاية، إنهم يريدون تجديد عقدي حتى عام 2027".

وتابع: "وكيلي يتحدث مع المسئولين، أنا سعيد هنا وأريد الاستمرار معهم ومع زملائي، لذلك دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث في المستقبل".

وعن مفاوضات تجديد عقده في وقت سابق، قال ديمبيلي: "نحن دائمًا نتفاوض؛ لأنني لا أرى نفسي خارج برشلونة، لذلك أحيانًا تسير الأمور بشكل جيد، وأحيانًا أخرى لا، ولكن في النهاية تم التوصل إلى اتفاق".

وعن إشادة تشافي بقدراته، قال ديمبيلي: "لا أعلم، ولكنه مدرب رائع، ومستعد دائمًا لمساعدة الفريق في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، وهناك لاعبين آخرين جيدين للغاية في نفس المركز، مثل فينيسيوس جونيور، رفائيل لياو، رياض محرز وليروي ساني".

وأكد: "ولكن ثقة المدرب بك أمر مهم للغاية، وتشافي منحني هذه الثقة، لذلك أنا سعيد بتحمل مسئولية مساعدة الفريق، وهذه الثقة ظهرت جليًا في النتائج".

وشدد: "لكي أكون صريحًا، أريد توجيه الشكر لـ تشافي وتوماس توخيل، لهما فضلًا كبيرًا في مسيرتي الكروية".

كما أشاد ديمبيلي بزميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "إنه لاعب رائع واستثنائي ويسجل العديد من الأهداف. كنا نعرف هذا منذ أن كان لاعبًا في بايرن ميونخ، تربطني علاقة جيدة به داخل وخارج الملعب".

ديمبيلي وتشافي

ديمبيلي يكشف آخر تطورات إصابته في أوتار الركبة

وعن آخر تطورات إصابته في أوتار الركبة، كشف ديمبيلي: "لقد كانت إصابة صعبة وواجهت الكثير من المشاكل، ولكنني أعمل على هذا الأمر الآن، سواء قبل أو بعد المباراة".

وأوضح: "لدي طبيب بدني في فرنسا يرسل لي برنامج خاص للتعافي. لقد تمكنت من الحصول على المزيد من الاستمرارية، وهذا أمر مهم بالنسبة للاعب كرة القدم".

وبسؤاله عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد معه، أجاب ديمبيلي: "نعم لقد ارتبط اسمي بهذا النادي لأنني فرنسي، ولكن لم يكن هناك أي شيء رسمي".

عثمان ديمبيلي

ديمبيلي يتحدث عن انضمام كريم بنزيما إلى الدوري السعودي

وبالانتقال بسؤاله عن رأيه بشأن رحيل كريم بنزيما عن صفوف ريال مدريد، وانضمامه إلى الدوري السعودي من خلال فريق اتحاد جدة، قال ديمبيلي: "إنها خسارة كبيرة لفريق ريال مدريد، كريم بنزيما لاعب جيد للغاية، إنه الفائز بالكرة الذهبية".

وواصل: "أعتقد أن ريال مدريد بدون بنزيما ليس هو نفسه، لأنه يسجل العديد من الأهداف ويمرر التمريرات الحاسمة، وهو لاعب استثنائي، لذلك قد يكون موسمًا صعبًا للميرنجي، لا أعلم".

وأكمل: "بشكل عام، ريال مدريد دائمًا منافس صعب للغاية، ويقاتل من أجل حصد جميع الألقاب، لذلك كان موسمًا مميزًا للغاية بعد تتويجنا بلقب الدوري الإسباني الغائب منذ ثلاث سنوات، لقد كنا مصممين على الفوز بالبطولة".

وأكد: "الآن أنظارنا تتجه إلى دوري أبطال أوروبا، إنها منافسة معقدة للغاية ولا ترحم أحدًا، وإذا أخطأت تغادر، لذلك عليك دائمًا أن تكون شديد التركيز".

وعن سبب المعاناة في دوري الأبطال، قال ديمبيلي: "نحن متحمسين للغاية لحصد اللقب، ولكن الإصابات وقرارات الحكام في بعض الأحيان كانت سببًا في معاناتنا. نأمل أن تكون الأمور أفضل بالنسبة لنا هناك".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يختاره للعب في برشلونة، قال: "لوكا مودريتش، أحب تير شتيجن كثيرًا، لكن كورتوا حارس مرمى رائع أيضًا، لكن إذا كان عليّ اختيار واحد فقط، فأنا أختار مودريتش".