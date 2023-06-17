برلمانى يطالب بتشجيع الشباب على الانضمام للكيانات السياسية: تمكينهم هدف قومى

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاهتمام بطرح قضايا دعم وتمكين الشباب بالحوار الوطني سيساهم في وضع المزيد من المسارات الداعمة لهم في مختلف المناحي الحياتية، خاصة في ظل ما يوليه الرئيس عبدالفتاح من أولوية في التعامل مع قضاياهم، إذ أنه منذ إعلان الرئيس ٢٠١٦ عامًا للشباب المصرى، وكان محصلة ذلك ارتفاع تمثيلهم في مجلس النواب المصرى ووصولهم إلى أعداد غير مسبوقة تعدت 30%.

وأضاف عمار، خلال كلمة له بجلسة لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه كان له الفخر في أن يكون من بين الذين تم انتخابهم وأتيحت لهم فرصة المشاركة وهو في سن 37 عامًا، وكانت البدايـة الحقيقية له في العمـل العام بعضوية مجلس إدارة نادى ٢٠٠٩ ثم انضمامه لحزب مستقبل وطن في 2016، مؤكدًا أن تمكين الشباب واحتواءه هـدف قومي مهم، فالشباب هم عصب الأمة الذين نعتمد عليهم في بناء المجتمع ووضع ملامح المستقبل باستغلال هذا العنصر البشري، والذي لا بد وأن يكون أحد أهم أهداف الحكومة، فمصر أمة شابة تتعدى نسبة الشباب فيها 60% من إجمالي السكان.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب والكيانات السياسية لتنمية قدراتهم وزيادة توعيتهم، مع أهمية الحديث عن دور الأندية ومراكز الشباب المنتشرة في ربوع مصر وكيفية جذبهم لممارسة الرياضة والدور الاجتماعي والثقافي لاستغلال حماس وحمية الشباب، منوهًا بدور الإعلام في إبراز الإيجابيات الموجودة والنماذج المصرية الناجحة في مختلف الألعاب الرياضية ليست فقط كرة القدم ولكن لدينا أبطالًا كثيرين في مختلف الألعاب.

ووجه عمار رسالته لجميع شباب مصر، قائلًا: "اجتهد واتعب واسعى وطور من نفسك، وتأكد إنك هتلاقى فرصة تثبت فيها نفسك"، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على دعوته الكريمة لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع في ظل ظروف صعبة تحتاج إلى تضافر الجميع.