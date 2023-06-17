السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتشجيع الشباب على الانضمام للكيانات السياسية: تمكينهم هدف قومى

حسن عمار
حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاهتمام بطرح قضايا دعم وتمكين الشباب بالحوار الوطني سيساهم في وضع المزيد من المسارات الداعمة لهم في مختلف المناحي الحياتية، خاصة في ظل ما يوليه الرئيس عبدالفتاح من أولوية في التعامل مع قضاياهم، إذ أنه منذ إعلان الرئيس ٢٠١٦ عامًا للشباب المصرى، وكان محصلة ذلك ارتفاع تمثيلهم في مجلس النواب المصرى ووصولهم إلى أعداد غير مسبوقة تعدت 30%.

وأضاف عمار، خلال كلمة له بجلسة لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه كان له الفخر في أن يكون من بين الذين تم انتخابهم وأتيحت لهم فرصة المشاركة وهو في سن 37 عامًا، وكانت البدايـة الحقيقية له في العمـل العام بعضوية مجلس إدارة نادى ٢٠٠٩ ثم انضمامه لحزب مستقبل وطن في 2016، مؤكدًا أن تمكين الشباب واحتواءه هـدف قومي مهم، فالشباب هم عصب الأمة الذين نعتمد عليهم في بناء المجتمع ووضع ملامح المستقبل باستغلال هذا العنصر البشري، والذي لا بد وأن يكون أحد أهم أهداف الحكومة، فمصر أمة شابة تتعدى نسبة الشباب فيها 60% من إجمالي السكان.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب والكيانات السياسية لتنمية قدراتهم وزيادة توعيتهم، مع أهمية الحديث عن دور الأندية ومراكز الشباب المنتشرة في ربوع مصر وكيفية جذبهم لممارسة الرياضة والدور الاجتماعي والثقافي لاستغلال حماس وحمية الشباب، منوهًا بدور الإعلام في إبراز الإيجابيات الموجودة والنماذج المصرية الناجحة في مختلف الألعاب الرياضية ليست فقط كرة القدم ولكن لدينا أبطالًا كثيرين في مختلف الألعاب.

ووجه عمار رسالته لجميع شباب مصر، قائلًا: "اجتهد واتعب واسعى وطور من نفسك، وتأكد إنك هتلاقى فرصة تثبت فيها نفسك"، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على دعوته الكريمة لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع في ظل ظروف صعبة تحتاج إلى تضافر الجميع.

الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح الكيانات السياسية النماذج المصرية الناجحة النائب حسن عمار تشجيع الشباب

الأكثر قراءة

استطلاع أمريكى: ارتفاع شعبية ترامب على حساب بايدن رغم التهم الموجهة إليه

نائب رئيس مجلس السيادة: الجيش السودانى سينتصر فى النهاية

رئيس الغرفة التجارية بالوادى الجديد: إقبال تاريخى بانتخابات الغرفة (فيديو)

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه فى عابدين

"حياة كريمة" تتكفل بسداد إيجارات أكثر من ألف أسرة متعثرة بالإسكندرية

غدًا.. استكمال محاكمة مرتضى منصور فى "التعدى على موظفين عموميين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟