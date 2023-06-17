السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أهم المعلومات حول اليوم العالمى لمكافحة التصحر

اليوم العالمي لمكافحة
اليوم العالمي لمكافحة التصحر

يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وهو أحد أيام الأمم المتحدة الذي يهدف لتعزيز الوعي بالتصحر والجفاف، كونهما من أكبر التحديات البيئية، ويُحتفل بهذا اليوم في 17 يونيو من كل عام. 

ويركز اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2023، على حقوق المرأة في ملكية الأرض، فيما استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر، على النحو التالي: 

- حددته الأمم المتحدة فى 17 يونيو من كل عام. 

- يهدف لحماية الأراضي الزراعية حول العالم من التصحر والجفاف. 

- يسعى للتقليل من أثر عمليات تجريف الأرض والتغيرات المناخية. 

- يهدف لتنشيط عمليات التنمية المستدامة والقضاء على التصحر. 

- يسعى لرعاية الحيوانات والحفاظ على البيئة الزراعية. 

 

 

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