رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتفقد سير امتحان مادة الأحياء بلجان الثانوية

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، سير لجان امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، من داخل مجمع لجان إدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وحرص رئيس المنطقة على متابعة سير العمل بلجنة فتيات بلطيم الثانوي، والتي تضم معها لجان معهد فتيات برج البرلس الثانوي "الشهيد محمد رمضان"، وتعقد هذه اللجان بمعهد فتيات بلطيم الثانوي، وتحتوي على 182 طالبًا موزعين على 13 لجنة منهم 5 لجان لطالبات القسم العلمي، و8 لجان لطالبات الأدبي.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المتواصلة من بداية الامتحانات، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

من جهته، شدد الدكتور "شهاوي" خلال جولته، على توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائيًا والتصدي لكل أساليبه، متابعًا سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

كما شدد على أهمية الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أفاد رئيس المنطقة، أنه لا توجد أي شكاوى لدى الطلاب من أداء مادة الأحياء اليوم، مشيرًا للجميع إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العمل باللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها فورًا.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيها طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة الأحياء.