رياض محرز يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي

تحدث الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق، بعد التقارير التي أشارت وجود عروض سعودية كبيرة لضمه هذا الصيف.

وأفادت التقارير، بأن هناك صراع ثنائي بين قطبي مدينة جدة الأهلي والاتحاد؛ لضم محرز هذا الصيف من صفوف السيتي.

وكان التقارير ربطت أكثر أهلي جدة بالتفاوض مع محرز، مع وجود وفد رسمي للتفاوض مع اللاعب بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد محرز على هذه التقارير اليوم، في تصريحات صحفية للصحفيين قبل مواجهة منتخب بلاده مع أوغندصأ غدًا في تصفيات أمم إفريقيا:“تبقى سنتين في عقدي مع مانشستر سيتي، بشكل عام لا يوجد أي شيء لحد الآن، سأركز مع المنتخب الوطني في الوقت الحالي وبعدها سأدخل في إجازة”.

ونجح رياض محرز في التتويج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وكان رياض محرز قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي.

وخلال هذه الفترة، شارك محرز في 236 مباراة مع مانشستر سيتي، مُسجلًا 78 هدفًا وقدم 59 تمريرة حاسمة.