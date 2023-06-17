السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فشل صفقة ناجلسمان.. 3 مدربين مُرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

جوليان ناجلسمان
جوليان ناجلسمان

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحثه عن مدير فني جديد لتولي مسؤولية الفريق في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل كريستوف جالتييه عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد نهاية الموسم المنصرم 2022/ 2023.

3 مدربين مُرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان فشل في مفاوضاته مع الألماني جوليان ناجلسمان، وإقناعه بتولي مسئولية تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وبناءً عليه، أكدت الصحيفة الفرنسية، أن هناك ثلاثة مدربين على طاولة باريس سان جيرمان للمفاضلة بينهم لتولي منصب المدير الفني في الموسم الجديد 2023-2024.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، يتصدر قائمة المدربين المُرشحين لتدريب فريق باريس سان جيرمان؛ نظرًا لخبراته الكبيرة في الملاعب سواء في الدوريات المحلية أو الدولية.

وسبق للمدرب لويس إنريكي، تدريب أندية برشلونة وسيلتا فيجو الإسبانيين، وروما الإيطالي، لذلك يحظى بتقدير كبير من قِبل مسئولي باريس سان جيرمان.

أما المدرب الثاني المُرشح فهو تياجو موتا، المدير الفني الحالي لفريق بولونيا الإيطالي، والذي يحظى بإعجاب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وتمكّن تياجو موتا من قيادة فريق بولونيا في 34 مباراة في الموسم المنصرم، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة، و9 تعادلات، بينما تلقى 11 هزيمة.

في حين يُعد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، هو المُرشح الثالث للتدريب باريس سان جيرمان، ولكن النادي الألماني قد يرفض الاستغناء عنه.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد توّج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم 2022/ 2023، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

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