السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتعال مستودعات وقود فى جنوب الخرطوم

اشتعال مستودعات وقود
اشتعال مستودعات وقود في جنوب الخرطوم

تصاعدت أعمدة الدخان في جنوب الخرطوم، إثر اشتعال مستودعات وقود جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كانت قد اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف أحياء مأهولة بالسكان، قُتل على أثرها أكثر من 20 مدنياً.

ويشهد جنوب الخرطوم قصفًا يستهدف المدينة الرياضية وأرض المعسكرات، كما تعرض وسط أم درمان في السودان لقصف جوي من قبل الطيران الحربي التابع للجيش، بينما تصدت له مضادات أرضية لقوات الدعم السريع.

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