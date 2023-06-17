"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن أبرز جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وتأتي البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وأبرزها:

- إطلاق العديد من البرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية.

- تنفيذ برنامجى "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

- زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة بصورة غير مسبوقة.

- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة والمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- توفير فرص عمل للسيدات ومساعدتهن في مشاريعهن.