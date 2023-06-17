السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن أبرز جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية. 

وتأتي البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وأبرزها:

- إطلاق العديد من البرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية. 

- تنفيذ برنامجى "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

- زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة بصورة غير مسبوقة.

- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة والمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- توفير فرص عمل للسيدات ومساعدتهن في مشاريعهن.

أسر الأولى بالرعاية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الأسر الأولى بالرعاية البرامج الاجتماعية البرامج والمبادرات الحماية الاجتماعية الصغيرة ومتناهية الصغر

الأكثر قراءة

لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

حبس 6 مواطنين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى العياط

أبوالمكارم: هناك فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف فصل فني تمريض في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟