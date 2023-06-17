السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بحوث الصحراء": مصر تكافح التصحر من خلال استصلاح أراض جديدة

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء

قال الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن التصحر يعني وجود اضمحلال في قيمة ومساحات الأراضي المزروعة بغذاء الإنسان وأنها تقل و لا تزيد رغم برامج التنمية، وهو يصيب العالم أجمع، نتيجة للحروب  الدولية والنشاط الجائر للإنسان على الأراضي الزراعية.

وأضاف صفي الدين متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  التغيرات المناخية تساهم بشكل كبير في حدوث التصحر، متابعا: “هناك أكثر من 275 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، خلال ديسمبر 2022، نتيجة التصحر.

كيف تكافح مصر التصحر والجفاف؟.. نائب رئيس مركز بحوث الصحراء يُجيب

وأشار، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إلي أن مصر تكافح التصحر من خلال استصلاح أراضي جديدة، منوها بأن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التصحر من خلال زيادة المساحات المزروعة.

5 مليون شخص الأراضي المزروعة المساحات المزروعة الصحراء التغيرات المناخ رئيس مركز بحوث الصحراء

الأكثر قراءة

لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

حبس 6 مواطنين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى العياط

أبوالمكارم: هناك فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف فصل فني تمريض في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟