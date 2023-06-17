السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية العائلة المقدسة بالأقصر

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة، بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة الأب فرنسيس نظمي، راعي الكنيسة، وراهبات صغيرات القلب الأقدس الفرنسيسكانيات. وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة مع المحتفى بهم حول أهمية عيش الصداقة مع الرب يسوع، في حياتهم اليومية.

وأكد راعي الإيبارشية لأبناء المناولة الأولى ضرورة نمو العلاقة الشخصية مع الله، من خلال ممارسة الأسرار المقدسة، خاصة سر الإفخارستيا.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وشعب الرعية.

ومن جهته وتحت شعار "Yalla Share"، استكملت فعاليات المهرجان الايبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الصغيرة)، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، مسؤول لجنة المهرجان الايبارشي، والأب بطرس يوسف، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها بطرس يوسف، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا حول "المفلوج"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

وبدأت الكنيسة صوم الرسل، والذي يستمر حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

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