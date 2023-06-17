السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 108 آلاف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

قمح
قمح

أعلنت محافظة سوهاج، عن التحديث اليومي حول آخر نسب توريد القمح، حيث بلغ آخر توريد 107455 طنًا و957 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 إبريل الماضي، وحتى أمس الجمعة، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، بمختلف مراكز المحافظة، مناشدًا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، مشيرًَا إلى أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجّه محافظ سوهاج، بالعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

من جهته، أوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرًا إلى جاهزية 19 موقعًا تخزينيًا ما بين "صوامع، وشون"، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهي "صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم".

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقًا لدرجة النقاء، حيث تم تحديد 1500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة بـ 865 جنيهًا للإردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و1450 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط. 

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