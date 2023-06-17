السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء
رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي اليوم السبت، الرايات الحمراء التحذيرية، حيث جاءت حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي فضلًا عن ارتفاع الأمواج، وذلك وفقًا لتقارير مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وذلك عقب كسر الموجة الحارة التي شهدتها عروس المتوسط أمس الجمعة.

وأوضحت مصايف الإسكندرية في بيانٍ اليوم، أنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي، تنبيهًا للرواد باتخاذ الحذر عند نزول البحر، واتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصًا على سلامة المواطنين.

وتابع البيان أن الشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت اليوم الراية الخضراء، ولم تتعد نسب إشغال الشواطئ 25% حتى الآن.

وشددت إدارة السياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات السلامة بالشواطئ خاصة ألوان الرايات، والتي تدل على حالة البحر، فعند رفع الراية الحمراء هذا يدل على أن المنطقة خطرة، أما الراية الصفراء فتدل على أن الشاطئ معتدل ولكن نلتزم بالمناطق الآمنة للنزول، والراية الخضراء تدل على أن البحر آمن ويمكن النزول، فضلًا عن النزول للبحر في الموعد المحدد من الشروق للغروب.

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شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء حالة البحر مصايف الإسكندرية السياحة والمصايف

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