السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف فصل فني تمريض في قنا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأديب، قرار رئيس جامعة جنوب الوادي والمتضمن إحالة فني تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا، لمجلس التأديب والذي انتهي الي فصلها من الخدمة.

ذكرت  المحكمة، إن الطاعنة تشغل وظيفة فني تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا التابعة لجامعة جنوب الوادي، وقد نُسب لها انقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة 58 يوما وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي القرار رقم 1420 لسنة 2018م بتاريخ 24/12/2018م بإحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمتها تأديبياً عما أسند إليها، والذي أصدر قراره بفصلها من الخدمة.

وكشفت  المحكمة أنه لا يوجد ما يفيد إعلان الطاعنة بإجراء تحقيق معها حول الواقعة أو إعلانها بقرار الإحالة لمجلس التأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر إقامتها أو مقر علمها، أو استلام الطاعنة لهما، بالإضافة الي استكمال التحقيق في غيبتها على وجه الاستعجال.

واستكملت ، أن مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2018م على مدار جلسة واحدة في غيبتها أيضاً ، وبذات الجلسة قرر حجز الدعوى للقرار بجلسة 24/4/2019م وبها أصدر القرار المطعون فيه بفصلها من الخدمة دون التحقق من إعلان الطاعنة بقرار الإحالة من عدمه الأمر الذي ترتب عليه عدم مثول الطاعنة أمام جهة التحقيق أو أمام مجلس التأديب حتى يتسنى لها مناقشة الاتهام الموجه إليها وإبداء أوجه دفاعها بشأنه سواء بنفسها أو عن طريق وكيلاً عنها لتحقيق مبدأ المواجهة كأحد الضمانات الدستورية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي قررت حق المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.

وانتهت المحكمة  لبطلان التحقيق وما نتج عنه من قرار بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي من فصل الطاعنة .

المحكمة الإدارية العليا رئيس جامعة جنوب الوادي فني تمريض المستشفى الجامعي الطاعنة

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