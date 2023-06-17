السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": البعثة الطبية قدمت خدماتها لـ1503 حجاج فى المدينة ومكة

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1503 حجاج، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، بينهم 684 حاجًا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و819 حالة في فنادق مكة المكرمة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 18 حالة، خرجوا جميعًا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا 3 حالات مازالت تتلقى الخدمة، مؤكدًا المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.

من جهته؛ كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 17 حالة، بينها 4 حالات كورونا، لافتًا إلى أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وأضاف أن فرق البعثة قدمت 343 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 11 ألفًا و185 حاجًا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين: 

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة: 

9660540341747+

أعلنت وزارة الصحة والسكان البعثة الطبية المصرية الأمراض المعدية البعثة الطبية البعثة الطبية المصرية للحج

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