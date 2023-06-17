السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق ملتقى توظيف خريجي معهد السياحة والفنادق بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلق اليوم الملتقى التوظيف الثاني الذي يقيمه المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث)، بمشاركة نحو أكثر من 40 شركة ومؤسسة ومطاعم وفنادق سياحية لإيجاد فرص عمل لخريجي وطلاب المعهد وربطهم بسوق العمل السياحي والفندقي.

وقال الدكتور علاء الدين عبد العزيز، رئيس الملتقى وعميد المعهد العالى للسياحة والفنادق إيجوث بالإسماعيلية، إن هذا الحدث يضم كبرى الفنادق والمطاعم السياحية، موضحا أن نتجمع اليوم من أجل تنفيذ غايه هامة وهى مد العون للخريجين الجدد من طلاب المعهد، لافتا إلى أن الاستثمار الحقيقي فى العنصر البشرى فخريج المعاهد مسلح بكافة الآليات التى تؤهله وتربطة بسوق العمل السياحى .

وأضاف علاء الدين خلال فعاليات الملتقى الثانى لتوظيف خريجي معد السياحة والفنادق بمحافظة الإسماعيلية ،ان نعد لهذا الملتقى منذ شهور للخروج بالشكل اللائق ، متنميا التوفيق والنجاح لطلاب خريجى المعهد، متابعا أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد ساهمت بما لديها من إمكانات كبيرة في إنشاء ثلاثة معاهد عليا للسياحة والفنادق بالإضافة إلى معهدين فوق متوسط بالإسماعيلية والإسكندرية والأقصر.

واختتمت الدكتورة قدرية توكل، رئيس مجلس إدارة  المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث)، أن الهدف من إقامة الملتقى هو تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة فى سوق العمل، وتدريب الطلاب في الفرق الدراسية المختلفة، وتأهيل الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة، وتوفير فرصة لشركات ومؤسسات الأعمال السياحية المختلفة  للتعرف على المعارف والمهارات والقدرات التي يقوم المعهد بتنميتها لدى الطلاب الخريجين، وتقديم فرص للتدريب بما يسهم فى رفع كفائتهم وتوفير المهارات اللازمة لهم فى سوق العمل السياحى. 

التوظيف المعهد العالى للسياحة والفنادق مطاعم وفنادق العنصر البشري سياحة

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