السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب كرة اليد شباب يطير إلى اليونان للمشاركة فى بطولة العالم

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد

تتوجه اليوم إلى اليونان بعثة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2002 للمشاركة في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة العالم التي تستضيفها اليونان وألمانيا، في الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل.

يشارك في البطولة 32 فريقًا تم توزيعها على 8 مجموعات، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثامنة مع منتخبات اليونان وكوبا والسعودية، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا وكرواتيا وبولندا وأمريكا، وضمت المجموعة الثانية منتخبات ألمانيا والجزائر وتونس وليبيا.

وتواجدت منتخبات البرتغال والبرازيل والكويت وكوستاريكا في المجموعة الثالثة ومنتخبات إسبانيا واليابان وأنجولا وجزر الفارو في المجموعة الرابعة، بينما ضمت المجموعة الخامسة كلًا من الدنمارك والمجر والنرويج والأرجنتين.

وضمت المجموعة السادسة منتخبات السويد وسلوفينيا والبحرين وجرين لاند، والمجموعة السابعة منتخبات صربيا وأيسلندا وشيلي والمغرب.

ويخوض منتخب مصر للشباب مباراته الأولى في المونديال أمام كوبا يوم الثلاثاء المقبل، ثم يواجه السعودية يوم الأربعاء المقبل، وسيختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة اليونان يوم الجمعة المقبل، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة لدور الـ16، وكان منتخب مصر قد أنهى استعداداته للبطولة بالفوز على منتخب بولندا وديًا بنتيجة 39- 35.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وصابر حسين المدير الفنى، وعمرو خليفة المدرب العام، ووليد عبدالمقصود مدرب حراس المرمى، والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفني، والدكتور ماجد مدحت إخصائي العلاج الطبيعي والحفني عبدالمقصود مخطط أحمال وأحمد محمود الداعور معد بدني.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: يوسف حاتم ويوسف وليد ويوسف ناجي وإسلام راضي وأدم البشري وهشام صلاح ومروان حاتم وعمر الفولي وعمر ناصر وأحمد سامح ومهاب سعيد وأحمد حسام ومحمد رفاعي وياسين محمد عبدالمنعم ومحمد طارق ومحمود عبدالعزيز شلبى وعمر الشريف.

منتخب شباب مصر لكرة اليد بطولة العالم كوبا ​السعودية​ ​اليونان​

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