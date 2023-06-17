محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة أجزاء معلقة بعقارات حرصًا على سلامة المواطنين

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقارات لعدم سقوطها على المواطنين حرصا على سلامتهم وعدم حدوث تلفيات للمنشآت.

وقام حي غرب بالاستجابة السريعة لشكوى المواطنين، بوجود أجزاء معلقة بأحد العقارات بشارع "الإخشيدي" بدائرة الحي وتمثل خطورة داهمة على الأرواح، حيث قامت الإدارة المختصة بإزالته، وتبين صدور قرار إزالة صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما قام حي أول المنتزه بإزالة أجزاء خرسانية معلقة بشارع 62 المعلقة لحماية أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.

في السياق ذاته، شن حي غرب حملة لإزالة شوادر بيع اللحوم بالطرق العامة، حيث تمت إزالة 7 شوادر وتوقيع غرامات عليها بقيمة 21 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية بحظر إقامة شوادر لبيع اللحوم بالطرق العامة لعدم إعاقة حركة السير والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي أول المنتزه عن تغريم محلات جزارة مبلغ 33 ألف جنيه، لإقامة شوادر لعرض الحيوانات واللحوم بالطرق العامة.