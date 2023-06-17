السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهدى سفراء أمريكا اللاتينية كتيبات سياحية وورقًا برديًا

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، هدايا تذكارية تعبر عن تراث محافظة مطروح لسفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومحمد أنور مدير إدارة السياحة بمحافظة مطروح.

وتضمنت الهدايا التذكارية حقائب مصنعة يدويًا وكتيبات عن معالم مطروح وبرامج سياحية باللغات الأجنبية وورقًا برديًا يحمل رسومات تعبر عن الحضارة الفرعونية.  

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
الهدايا التذكارية التدفقات السياحية الحضارة الفرعونية العلمين الجديدة المشروعات القومية والتنموية دول أمريكا اللاتينية

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