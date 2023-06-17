تأمين ائتمان الصادرات.. الاتحاد المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية

استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية موضوع “ تأمين ائتمان الصادرات " .

وأشارت النشرة فى البداية الى أن الخسائر الائتمانية هى الخسارة الناجمة عن عدم قدرة المصدر علي تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أو سياسية في دولة المستورد، وبالتالي ينشأ الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات والذي يغطي الخسائر الائتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.

كما أوضحت النشرة تعريف تامين ائتمان الصادرات بأنه: "التامين الذي يغطي خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين أي عن عدم دفع ثمن البضاعة المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في طبيعتها ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم أتمام الصفقة والتي تعني عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة على اتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.

تأمين ائتمان الصادرات Trade Credit Insurance (TCI)



يعد تأمين ائتمان الصادرات وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها ، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75٪ -95٪ من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات.

وتناولت النشرة كذلك آلية عمل تأمين ائتمان الصادرات و الأخطار المغطاة ، حيثُ يغطي تأمين ائتمان الصادرات نوعين من المخاطر:

1- الأخطار التجارية ( أخطار المشتري) ، 2- الأخطار غير التجارية ( أخطار الدولة)

كما اشارت إلى خصائص أخطار ائتمان الصادرات والاستثناءات حيثُ أن تأمين ائتمان الصادرات لا يغطى مشكلات عدم السداد التي تنشأ للأسباب التالية:

• النزاعات التجارية

• حالات لمشتري واحد أو شحنة واحدة

• إذا تم تغطية الخسارة من خلال خطاب اعتماد مستندي أو ضمانات بنكية

• سياسات التخصيم العكسي

أنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات

1. وثيقة العمليات الكلية )إجمالي المبيعات) Whole turnover policy

2. وثيقة العملاء الرئيسيين Key buyers policy

3. وثيقة المشتري الفردي Single buyer policy

4. وثيقة المعاملات Transactional policy

المزايا الرئيسية لتأمين ائتمان الصادرات

• الحماية من الديون المعدومة

• ضمان استمرارية العمل

• نمو المبيعات

• تحسين الوصول إلى التمويل

وفى ذات السياق أوضحت النشرة الحالات التي يمكن فيها رفض مطالبة تأمين ائتمان .Covid-19الصادرات ، وكذلك دور تأمين ائتمان الصادرات خلال أزمة

ويري الاتحاد المصرى للتأمين أنه إيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد واستمرارية أعمال الشركات، ونظراً للقرار الصادر من الهيئة بفصل نشاط الائتمان والضمان قام الاتحاد باتخاذ بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميته وذلك بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت اسم لجنة تأمين الائتمان والضمان.

ونظرا لأهمية تأمين الائتمان فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، والذي قضي بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة ،

واستجابة لذلك فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس لجنة فنية دائمة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد ، و تتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية لتأمين الائتمان.

