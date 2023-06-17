برلمانى: حديث السيسى طمأن المصريين بشأن قدرة الدولة على تجاوز الأزمات

قال النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عددًا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة وجامعة برج العرب، وحضوره فعاليات المؤتمر الوطني بالإسكندرية، اتسم بالمصارحة والمكاشفة كالعادة حول حجم التحديات والإنجازات، وحجم المشروعات التي تقوم بها الدولة، وتم عرض ذلك بالأرقام حيث قال الرئيس السيسي: "إننا كشعب ودولة قادرون على مواجهة التحديات مهما كانت الصعوبات".

وأضاف جودة، في بيان له، أن مبادرة حياة كريمة غيرت من أوجه الحياة بالريف والصعيد من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث ظلت تلك الأماكن مهملة وفي طي النسيان لولا هذه المبادرة، حيث أوضح الرئيس أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، إقامة المزيد من المشروعات لتنمية القرية المصرية، والنهوض بأهالينا في الريف، لافتًا إلى أن مبلغ الـ350 مليارًا التي أنفقت في المبادرة حتى الآن ليست هي نهاية المطاف، بل ما زال أمامنا الكثير.

وتابع أن الرئيس بعث برسالة طمأنة للمصريين بشأن المنظومة التعليمية، حيث أكد في حديثه أن مسيرة التعليم للمصريين تسير بشكل ثابت، والدليل أن عدد الجامعات، التي تم تأسيسها حتى الآن؛ يكفى الطلب على التعليم حتى سنة 2050.

وأشار إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي بذلت جهودًا ضخمة لتطوير التعليم بكل مستوياته الأساسى والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقًا للمعايير الدولية والعالمية.

وقال جودة إن الرئيس السيسي، خلال حضور الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، كان واضحًا وصريحًا، عندما قال إنه سوف يقوم بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني داخل صلاحياته دون قيد أو شرط، واستنكر الرئيس الانتقادات الموجهة للدولة المصرية.