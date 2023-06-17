السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يقترب من ضم محمود حمادة من فاركو لخلافة حمدى فتحى

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي عن اقتراب ضم محمود حمادة لاعب فاركو لصفوف الفريق الأول في الموسم المقبل، في ظل اقتراب حمدي فتحي من الرحيل للدوري القطري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المفاوضات بين الأهلي وإدارة فاركو قد وصلت لمرحلة متقدمة للغاية في ظل العلاقة الجيدة التي تربط إدارة الناديين في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن إدارة الأهلي ترغب في حسم الصفقة مبكرًا دون الانتظار لانتهاء الموسم تحسبًا للمزايدة من قبل الزمالك الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإدارة اقترحت إجراء عملية مقايضة لإتمام الصفقة؛ ينتقل بموجبها لاعب أو اثنان من اللاعبين الذين لا يحتاجهم الجهاز الفني على سبيل الإعارة ودفع مقابل مالي مقابل انتقال اللاعب لصفوف الأحمر.

ويعود الفريق الأول بنادي الأهلي لاستئناف تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.
وطلب مارسيل كولر، المدير الفني، إعداد تقرير مفصل عن فريق حرس الحدود لدراسته جيدًا استعدادًا لتلك المباراة حيث يرغب في الحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من حسم بطولة الدوري مبكرًا.

حمدى فتحى الاهلى محمود حمادة فاركو الوكرة القطري

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