ضبط عاطل بـ7.5 كيلو مخدرات في حدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا ادعاء صاحب الحساب المشار إليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني، تم تحديده وضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها.