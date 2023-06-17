السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 417 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء "الخوذة"

مخالفات لقائدي الدراجات
مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء "الخوذة"

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 417 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية ارتداء الخوذة

الأكثر قراءة

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محافظ أسيوط: استقبال 125 ألف طن قمح بالشون والصوامع حتى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟