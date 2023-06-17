محافظ أسيوط: استقبال 125 ألف طن قمح بالشون والصوامع حتى اليوم

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال توريد محصول القمح موسم 2023، للمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى استقبال 125 ألفًا و772 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم السبت، تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأوضح أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل كل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، استمرار توريد القمح المحلى مع انتهاء موسم الحصاد بكل القرى والمراكز، مشيرًا إلى أنه تم توريد 47721 طنا بشون البنك الزراعي المصري و21044 طنا و846 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 41187 طنا و28 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و4343 طنا و340 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10901 طن و187 كجم إنتاج التقاوي/ إرشاد (إكثار)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 125 ألفا و772 طنا 731 كجم قمح، مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع انتهاء أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.