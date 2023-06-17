مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يناقش استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعة

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أنه جارِ تشكيل لجنة لاختيار القيادات وذلك لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعة الأهلية.

جاء ذلك خلال رئاسة "السعيد" اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، والدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش، وزير الشباب الأسبق.

وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، إلى أننا نسابق الزمن في استكمال هيكل القيادات الأكاديمية والإدارية وليس لدينا رفاهية الوقت لاستكمال باقي الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل وإدارة الجامعة على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات وإتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جهته، أشاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بجامعة بنها الأهلية، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الذكية التي تعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، وجذب الطلاب للدراسة بها، نظرًا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس أمناء الجامعة الأهلية خلال جلسته النظر في التعاقد على نظام معلومات متكامل ومتطور وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية.

كما عرض الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية الموقف العام الحالي والمستقبلي لجامعة بنها الأهلية، وعرض الدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية الموقف الفعلي للكليات التي بدأت الدراسة الفعلية والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2023/2024، من حيث عدد الطلاب الحالي والمتوقع قبولهم في العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.