السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 27 طن قمح محلي و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

قمح
قمح

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة، من ضبط 27 طن قمح محلي، داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص في مراكز طنطا والمحلة وبسيون.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، التفتيش على مصانع الأغذية، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية بمراكز طنطا والمحلة وبسيون.

ورصدت الحملة 27  طن قمح محلي حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح.

وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها إلى إحدى الشون الحكومية، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.

كما ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 28 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات المستلزمات البيطرية.

وقاد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

ورصدت الحملة خلال المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالي 28 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

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