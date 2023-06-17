أسباب ظهور حبوب على اللسان عند الأطفال.. الأعراض وطرق الوقاية

يعاني بعض الأطفال من ظهور حبوب على اللسان التي تختلف أعراضها من طفل لأخر على حسب سن الطفل، ويبحث الكثير من الأمهات عن أسبابها والأعراض الشائعة عند رؤيتها، والتي تشير إلى مدى خطورة العدوى قبل تنقلها بشكل كامل على الفم.

ويمكنك معرفة طرق الحماية عقب ظهور حبوب على اللسان عند طفلك لحمايته من انتشار العدوى بالفم بشكل كامل، خصوصاً بعد ظهور بقع على لسان الطفل، وفي الغالب تكون الحساسية غير مقلقة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لموقع “verywellhealth”.

أسباب ظهور حبوب على اللسان عند الأطفال

1 - حساسية شديدية الحرارة

2 - التهاب في الحلق

3 - آلام في المعدة

4 - حروق في اللسان

5 - قرح في الفم

6 - حمى قرمزية

7 - حساسية داخل الفم

طرق الحماية من ظهور حبوب على اللسان عند الأطفال

1 - يجب على الأم أن تبعد طفلها عن المأكولات الساخنة لأنها ستشكل ألم كبير عليه وستزيد الأمر صعوبة.

2 - يجب أن تمنعي طفلك من المأكولات الحارة لأنها ستزيد حساسية الفم.

3 - شرب الكثير من المياه لأنها تعمل على ترطيب الفم والشفايف واللسان والحلق.

4 - يجب الاهتمام بنظافة الفم من خلال غسل الإسنان بالمعجون المناسب للطفل مع إستخدام المضمضة أو الغسول لتجنب عدوى الفم.

5 - وإذا كانت الأعراض زيادة عن اللزوم يجب اتباع طبيب متخصص لإعطاء الطفل أدوية مضاد حيوية لتساعد الطفل على تهدئة الحساسية من خلال روشتة طبية.