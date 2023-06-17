بعد موافقة كولر.. الأهلي يوافق على شراء لاعب سموحة وتفعيل العقد

قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من نادي سموحة بعدما طلب استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول أن العقد بين الطرفين يتضمن تفعيل بند الشراء مقابل سداد مبلغ ١٠ملايين جنيه وتم الاتفاق مع اللاعب علي تجديد عقده لمدة ٥ سنوات تنتهي في موسم ٢٠٢٨.

وأضاف المصدر أن كولر أبدي إعجابه بمستوي اللاعب بعدما أجاد اللعب في أكثر من مركز مع الفريق سواء في الظهير الأيمن أو المساك أو الظهير الأيسر مما دفعه للمطالبة بتفعيل بند التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أخطر فرج عامر رئيس سموحة بتفعيل العقد من أجل منع أي محاولات من أندية الزمالك وبيراميدز والاتحاد للدخول في الصفقة والمزايدة عليه .

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ستقوم بتحويل قيمة بند الشراء في حساب سموحة البنكي خلال الايام القليلة المقبلة من أجل ضمان حسم أولي الصفقات الصيفية في الموسم الجديد.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الأحد استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.