إصابة 12 عاملًا فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى

أصيب 12 مواطنا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة-أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، في أثناء ذهابهم إلى عملهم بإحدى المزارع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي قبل الطريق الإقليمي بنحو 6 كيلو، ما أسفر عن إصابة 12 مواطنا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجميعهم من مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.