السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جمال القصاص فى ضيافة مائدة الفن التشكيلى بصالون إدوار الخراط الأدبى

جمال القصاص
جمال القصاص

يحل جمال القصاص ضيفًا على مائدة الفن التشكيلي بصالون إدوار الخراط الأدبي، وذلك في اللقاء الذي يعقد في تمام الساعة  السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

ويحل الشاعر جمال القصاص في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون إدوار الخراط الأدبي، لمناقشة كتابه الأحدث والصادر عن سلسلة آفاق الفن التشكيلي والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعنوان "جدل البصر والبصيرة.. قراءات في الفن التشكيلي"، ويناقش الكتاب الناقد إيهاب الملاح.

كما تتناول الأمسية أيضًا مناقشة كتاب "ضربتني أجنحة طائرك.. قصائد إلى أحمد مرسي"، للكاتب الراحل إدوار الخراط، وتعقد الأمسية في مقر مكتبة إدوار الخراط التذكارية بشارع ميريت باشا، من ميدان التحرير أمام المتحف المصري.

يشار إلى أن كتاب "جدل البصر والبصيرة.. قراءات في الفن التشكيلي"، للشاعر جمال القصاص، يتناول مجموعة من النصوص النقدية لتجارب بعض المبدعين، اقترب منها وعايشها وقدم لها عند عرضها أو كتب عنها بعد العرض، تتنوع بين فنون التصوير والحفر والرسم والنحت.

كما يتناول الكتاب قصة محبة الشاعر والناقد جمال القصاص للفن التشكيلي ولماذا كان هو الأقرب لفضائه الشعري، حيث يرى أن بناء الصورة هو شاغل أساسي جمع بين عالمي اللوجة والقصيدة، وأن كلاهما مسكون بعوالم قصية يصوغها الشاعر والمصور كل بطريقته الخاصة ليقفان معًا على الحافة ما بين المرئي واللامرئي يتبادلان حوارًا مفتوحًا بمحبة خالصة.

من هنا يقدم جمال القصاص في كتابه "جدل البصر والبصيرة.. قراءات في الفن التشكيلي"، والمزمع مناقشته بصالون إدوار الخراط الأدبي، في نصوصه النقدية انطباعات شعرية عن الفن التشكيلي، بل قدم تحليلًا نقديًا بصريًا يسبر أغوار اللغة البصرية ويعرف أسرارها ويحترم جمالياتها الخاصة، فهو يكتب من قلب اللوحة ويشتبك مع النص البصري من خلال جدل دائم يقيمه بين البصر والبصيرة.

جمال القصاص ضيف علي مائدة الفن التشكيلي صالون إدوار الخراط الأدبي جدل البصر والبصيرة ضربتني أجنحة طائرك

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