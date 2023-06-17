السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رامى ربيعة يكشف رد فعل لاعبى الأهلى بعد ركلة جزاء أطهر الطاهر

رامة ربيعة
رامة ربيعة

أبدى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بجصده بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في مشواره والحادية عشر في تاريخ النادي.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

وقال رامي ربيعة، في تصريحات تليفزيونية: "أبارك للأهلي على اللقب وأتمنى أن يحقق الفريق مزيدًا من الألقاب، كما أبارك لمنتخب مصر التأهل لكأس الأمم الأفريقية".

وعن رقمه القياسي بالفوز باللقب الخامس في مشواره، قال: "جمهور الأهلي هو السبب الرئيسي في تحقيقي هذا الإنجاز فهو يمنحنا الحافز لتحقيق البطولات".

وتابع: "لقد لعبت قرابة 16 عامًا في الفريق الأول وحضرت الكثير من البطولات مع الجيل السابق والحالي".

وواصل حديثه: "أي لاعب يدخل الأهلي يتوج بالألقاب في ظل الدعم الجماهيري الكبير، على سبيل المثال خالد عبد الفتاح الذي انضم حديثًا للفريق في يناير الماضي وحقق 3 ألقاب ونفس الأمر بالنسبة لمروان عطية".

وكشف: "عقب إهدار الهلال ركلة الجزاء أمام صن داونز عن طريق أطهر الطاهر، كان لدى لاعبي الأهلي ثقة كبيرة في حصد اللقب وقلنا ذلك على جروب اللاعبين في واتساب".

وأتم: "كولر طالبني في مباراة الوداد عندما شاركت، بالتركيز على إيقاف مهاجمي الفريق المنافس وغلق المساحات ومنعهم من إرسال الكرات العالية".

رامى ربيعة الاهلى دورى ابطال افريقيا أخبار الوداد الرياضي أطهر الطاهر

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