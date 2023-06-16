الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة لـ"الشاهد": لم يكن لدى قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار فى الحكم

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة, إنه لم يكن لدي قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار في الحكم.

وأضاف أنه تلقى في ليلة إعلان النتيجة أن أحمد شفيق قد فاز، وكان الحرس الجمهوري، قد انتقل بالفعل إلى منزل أحمد شفيق، لكن فجأة عند إعلان النتيجة من المستشار المشرف على الانتخابات أن محمد مرسي هو الفائز، وكانت نتيجة تبين عدم رضا الشعب عن هذه الحالة، لأن نسبة التصويت كانت متقاربة.

وأشار إلى أن النسب التي حصل عليها مرسي بالانتخابات الرئاسية تشير إلى أن الشعب غير راضٍ على هذا الحال.

30 يونيو احمد شفيق اكسترا نيوز الدكتور على جمعة الإعلامي الدكتور محمد الباز

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