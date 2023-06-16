الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسي تاو يُعلن موقفه من الرحيل عن الأهلي.. وسر تألقه مع "كولر"

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء واللعب في أوروبا حال أتيحت له الفرصة.

وتلقى “تاو” مؤخرًا، اهتمامًا من أندية أندرلخت وأوتريخت وبروندبكي الدانماركي بعد تألقه مع الأهلي هذا الموسم.

وقال “تاو” في تصريحات صحفية: "أشعر بالاستقرار والسعادة داخل الأهلي، لكن لو أتيحت لي فرصة العودة إلى أوروبا سأرحب بالتأكيد".

وتطرق للحديث عن مارسيل كولر، قائلاً: " تعرضت للإصابة في بداية عمل المدرب ولم نقض الكثير من الوقت معًا".

وتابع: "بدأ كولر يتحدث معي عندما بدأت في إعادة التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية".

وواصل:" كولر أخبرني أين يريدني داخل الملعب، لقد جعلني مهاجمًا أو لاعب رقم 10 في معظم المباريات، لكنه أدرك أنني قادر على اللعب في أغلب المواقف الهجومية فاختار لي اللعب معظم الوقن في مركزي الجناح".

وأتم: "بدأت النتائج تظهر، لقد وضعني في برنامج لإعادة تأهيل وكان برنامجًا خاصًا من الفريق الفني".

بيرسى تاو الاهلى السويسري مارسيل كولر دورى ابطال افريقيا

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