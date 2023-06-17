الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مُشيدًا بالتوجيهات الرئاسية.. محمد حمدي: "شواهد بعض القبور ترجع لأكثر من 1200عام"

الفنان والأكاديمي محمد
الفنان والأكاديمي محمد حمدي

أعرب الفنان والأكاديمي محمد حمدي، عن سعادته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بإنشاء مقبرة تضم رفات الخالدين.

وقال "حمدي": "يبدو أن مبادرة الرئيس لإنشاء "مقبرة الخالدين"، جاءت استجابة لمطالبات المثقفين والمهتمين بالآثار والتاريخ، وحتى محبي زيارة أولياء الله الصالحين أو الشخصيات المهمة الموجودة في مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، ومنطقة القرافة الكبرى والقرافة الصغرى".

وتابع “حمدي” في تصريحات لـ"الدستور": في هذه المنطقة، اكتشفت شواهد القبور يرجع تاريخها لألف ومتين عام ".

وأضاف: المبادرة الرئاسية لا تلغي فكرة الحفاظ على حديقة الخالدين" مُطالبًا بالاهتمام بها وترميمها وصيانتها وعمل مسارات للزيارة فيها، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من الشواهد التي يصعب نقلها،  مثل مقبرة محمد شريف باشا "أبو الدستور المصري"، إضافًة إلى أماكن أثرية أخرى منها “جامع شاهين الخلواتي” بجبل المقطم، والذي يصعب نقله.

الدكتور محمد حمدي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقبرة تضم رفات الخالدين مطالبات المثقفين والمهتمين بالأثار والتاريخ السيدة نفيسة والإمام الشافعي

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