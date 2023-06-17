مُشيدًا بالتوجيهات الرئاسية.. محمد حمدي: "شواهد بعض القبور ترجع لأكثر من 1200عام"

أعرب الفنان والأكاديمي محمد حمدي، عن سعادته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بإنشاء مقبرة تضم رفات الخالدين.

وقال "حمدي": "يبدو أن مبادرة الرئيس لإنشاء "مقبرة الخالدين"، جاءت استجابة لمطالبات المثقفين والمهتمين بالآثار والتاريخ، وحتى محبي زيارة أولياء الله الصالحين أو الشخصيات المهمة الموجودة في مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، ومنطقة القرافة الكبرى والقرافة الصغرى".

وتابع “حمدي” في تصريحات لـ"الدستور": في هذه المنطقة، اكتشفت شواهد القبور يرجع تاريخها لألف ومتين عام ".

وأضاف: المبادرة الرئاسية لا تلغي فكرة الحفاظ على حديقة الخالدين" مُطالبًا بالاهتمام بها وترميمها وصيانتها وعمل مسارات للزيارة فيها، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من الشواهد التي يصعب نقلها، مثل مقبرة محمد شريف باشا "أبو الدستور المصري"، إضافًة إلى أماكن أثرية أخرى منها “جامع شاهين الخلواتي” بجبل المقطم، والذي يصعب نقله.