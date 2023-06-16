الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدكتور محمد بدوي والتشكيلي فتحي عفيفي يُشاركان في عزاء حمدي أبو جليل

عزاء الكاتب حمدي
عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

شارك عدد من الكتاب والفنانين الثقافيين في عزاء الكاتب الكبير حمدي أبو جليل، وأبرزهم الناقد الدكتور محمد بدوي، والفنان التشكيلي الكبير فتحي عفيفي، والكاتب الصحفي محمد شعير في مسجد الرحمة بوسط البلد القاهرة.

وبدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في القاهرة، في مسجد الرحمة بشارع صبري أبو علم بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.

وحضر العزاء عدد كبير  من الوسط الثقافي والفني المصري والعربي، وأيضاً كتاب مصر الصحفيين وسط تجمع من الأهل والأصحاب الذي افتقدوا رحيله.

وشيع جثمان الكاتب القدير حمدي أبو جليل عصر اليوم في قرية صقر أبوجليل بالفيوم.

من هو حمدى أبو جليل؟

كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، حصل علي عددٍ من الجوائز الهامة منها جائزة نجيب محفوظ عام 2008.

وفازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية، بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب محمد خير.

صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل "مجموعة قصصية- 1997": 

وهى مجموعته القصصية الأولى، وأشياء مطوية بعناية فائقة مجموعة قصصية، فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000.

رواية “لصوص متقاعدون”: 

هى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية.

رواية الفاعل:

فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015.

أبو جليل التشكيلي فتحي عفيفي الدكتور محمد الكاتب الصحفي محمد شعير الكاتب الصحفى الوسط الثقافي

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