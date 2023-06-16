الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أشرف عبدالشافي وأحمد اللباد.. أول الحاضرين في عزاء حمدي أبوجليل (صور)

جانب من عزاء الكاتب
جانب من عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

حرص عدد كبير من الكتاب والفنانين، على حضور عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل، وفي مقدمتهم الفنان أحمد اللباد و الكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي وفتحي عفيفي لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

received_283317200831816

وبدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في القاهرة، في مسجد الرحمة بشارع صبري أبو علم بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.

وحضر العزاء عدد كبير  من الوسط الثقافي والفني المصري والعربي، وأيضاً كتاب مصر الصحفيين وسط تجمع من الأهل والأصحاب الذي افتقدوا رحيله.

received_1029213765153018
أشرف عبدالشافي الحاضرين أسرة الراحل أحمد اللباد حمدي أبوجليل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

مشرف كوبرى طه حسين: ارتفاع الكوبرى لـ50 مترا كان تحديًا عظيمًا

الباز: الرئيس السيسى قال لأ بثقة كاملة فى وجه صندوق النقد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

نقيب التمريض تستعرض خطة النهوض بالمهنة بمشاركة النقابات الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية