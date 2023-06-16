أشرف عبدالشافي وأحمد اللباد.. أول الحاضرين في عزاء حمدي أبوجليل (صور)

حرص عدد كبير من الكتاب والفنانين، على حضور عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل، وفي مقدمتهم الفنان أحمد اللباد و الكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي وفتحي عفيفي لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وبدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في القاهرة، في مسجد الرحمة بشارع صبري أبو علم بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.

وحضر العزاء عدد كبير من الوسط الثقافي والفني المصري والعربي، وأيضاً كتاب مصر الصحفيين وسط تجمع من الأهل والأصحاب الذي افتقدوا رحيله.