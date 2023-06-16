الباز عن جولة الرئيس السيسى للمشروعات: "حياة الناس بتطور وبتتغير"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال الجولة التفقدية لأعمال الكباري والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة: "في دلالة واضحة من إطلاق اسم الأديب طه حسين على أحد الكباري، ومشروع التطوير، حيث تم تطوير ورفع كفاءة المقبرة ولم تهدم".

وأضاف أن هناك قرارًا آخر للرئيس السيسي بتشكيل لجنة لمقبرة الخالدين، متابعًا: "البلد بتطور وشكل الناس بيطّور وحياة الناس بتطور وتتغير، خلينا نبقي مع المشروعات لآخرها".

وتابع: "نحن حريصون على هذا الجزء من الحقيقة، لأن هناك أشخاصًا كثيرين تحدثوا في الفترة الماضية أن البلد تهدر قيمة رموزها، والبلد بتهد المقابر للعظماء".