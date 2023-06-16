الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كان يتناول الغداء.. مصرع سائق سقطت عليه سكينة لودر فى الشيخ زايد

جثة
جثة

غلب الجوع سائق لودر أثناء العمل في أحد المشروعات بالشيخ زايد وترك اللودر وجعل السكينة تظلل عليه ولكن كانت الفاجعة لكل من تواجد بالقرب منه.

سقطت سكينة اللودر على السائق ليلقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية القصة عندما ورد بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوصول سائق جثة هامدة بالطريق الإقليمي اتجاه الواحات، إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى سائق لودر يبلغ من العمر 50 عاما وأثناء جلوسه أسفل اللودر لتناوله وجبة الغذاء سقطت سكينة اللودر عليه مما أدى كسر بالعامود الفقري أودى بحياته في الحال، وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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