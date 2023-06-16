الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يضم 70 عملًا فنيًا.. انطلاق فعاليات معرض "أجندة" بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

افتتح فرع ثقافة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، معرض "أجندة" للفن التشكيلي"، ضمن الفعاليات الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

وشهدت فعاليات الافتتاح شيرين عبد الرحمن، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، والفنانة إيمان يحيى سلام قومسيير عام المعرض، وعدد من الفنانين المشاركين ومحبي وهواة الفن التشكيلي.

ويضم المعرض 70 لوحة من أعمال فناني الإسماعيلية، ولوحات من إنتاج ورشة الفنون التشكيلية التابعة للفرع منها تصوير زيتي، أبيض وأسود، أشغال فنية، كولاج، فن الخزف والنحت، شارك فيه مجموعة من الفنانين الهواة والأكاديميين والأطفال.

المعرض نظمه الفرع بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويأتي في سياق زخم شهدته قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة في مجال معارض الفنون التشكيلية، ومنها معرض فني أقامته الهيئة بالهناجر بعنوان "تجربة شخصية"، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية، إضافة إلى معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير" بالهناجر أيضا، وهو نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي.

معرض أجندة للفن التشكيلي الفعاليات الفنية بالهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة شيرين عبد الرحمن إيمان يحيى سلام إقليم القناة وسيناء الثقافي

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