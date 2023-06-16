تستمر لـ5 أيام.. تقرير يرصد أجندة زيارات رئيس الوزراء الهندي الخارجية

رصد تقرير لصحيفة “انديان نيوز ستريم”، أجندة زيارات رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والتي يجريها خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، ويزور خلالها مصر والولايات المتحدة الامريكية.

وأشار التقرير، إلى أنه رئيس الوزراء الهندي يزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 25 يونيو.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ"مودي" في يناير 2023، عندما كان ضيفًا رئيسيًا للاحتفال بعيد الجمهورية، كما أنها ستكون أولى زيارات رئيس الوزراء الهندي لمصر.

وفقًا لبيان وزارة الشؤون الخارجية الهنتدية، فإن العلاقات بين الهند ومصر، تستند إلى روابط تجارية واقتصادية قديمة، فضلاً عن العلاقات الثقافية والعميقة الجذور بين الشعبين، بالاضافة إلى التأكيد على الاتفاق بالارتقاء بالعلاقة الى شراكة استراتيجة منذ يناير الماضي خلال زيارة الرئيس السيسي الى البلاد.

ويعتزم “مودي” أيضاً، زيارة الولايات المتحدة بناءًا على دعوة من الرئيس الامريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، يبدأها من نيويورك، حيث يشارك رئيس الوزراء الهندي في احتفالات اليوم العالمي لليوجا بمقر الأمم المتحدة في 21 يونيو.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، فإن مودي سيسافر بعد ذلك إلى واشنطن العاصمة ، حيث يتلقى ترحيبًا رسميًا في البيت الأبيض في 22 يونيو ، ويلتقي بالرئيس بايدن لمواصلة حوارهما رفيع المستوى.

ويستضيفه “بايدن” على مائدة عشاء رسمي على شرف رئيس الوزراء في نفس المساء.

كما يلقي “مودي” خطابًا في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي في 22 يونيو، بدعوة من قادة الكونجرس، بما في ذلك مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي تشارلز شومر، .

في اليوم التالي، يستضيف رئيس الوزراء مأدبة غداء مشتركة بين نائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنطوني بلينكين.

بالإضافة إلى الارتباطات الرسمية ، من المقرر أن يكون لرئيس الوزراء الهندي، العديد من التفاعلات المنسقة مع كبار المديرين التنفيذيين والمهنيين وأصحاب المصلحة الآخرين.