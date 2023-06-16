الرئيس السيسى: إطلاق اسم طه حسين على أحد الكبارى تقديرًا لهذا الرمز المصرى

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائمين على مشروع كوبري طه حسين، أثناء جولته التفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، عن الأعمال التي يحتاجها المشروع ولم يتم تنفيذها بعد.

ورد القائم على تنفيذ المشروع قائلا: "تم تنفيذ جميع المخططات التي كانت تحتاجها المنطقة لتنفيذ هذا الكوبري".

وأكد الرئيس السيسي أنه كان حريصا على تسمية هذا الكوبري باسم طه حسين، تقديراً لمكانة الرموز المصرية الأصيلة.

وطلب الرئيس السيسي من القائمين على تنفيذ هذا المشروع الاستمرار في دراساتهم البحثية حتى إذا تم اكتشاف تطوير آخر يضيف لكفاءة هذا الكوبري تقوم الدولة بالتنفيذ على الفور.

وقال السيسي: "إحنا بنغير حياة الناس في مصر وأنا بشكر جميع العاملين على المشروع، أنتوا بتعملوا شغل بتسعدوا به الناس".