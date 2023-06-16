أبطال فيلم "تاج": طفرة جديدة فى عالم الـ"سوبر هيرو"

قال أبطال الفيلم السينمائى «تاج» إن العمل يمثل طفرة جديدة فى نوعية الأبطال الخارقين، إذ يجسد النجم تامر حسنى شخصية «سوبر هيرو».

وتدور أحداث العمل، وهو من تأليف تامر حسنى، فى إطار كوميدى فانتازى، ويجسد البطل شخصيتين لشقيقين توأم، هما تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

وقد رُصدت ميزانية ضخمة للغاية بسبب أعمال الجرافيك، خاصة أن بطل العمل شخصية خارقة، ما يعنى قدرته على الطيران وحمل الأثقال وغيرهما من مظاهر القوة التى تتطلب جرافيك.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم فى أكثر من ٨٥ دور عرض فى القاهرة والمحافظات، فضلًا عن عرضه فى الدول العربية وأوروبا وأمريكا.

تامر حسنى: توأم متناقض وينتصر للخير

يتابع الفنان تامر حسنى، رفقة المخرجة سارة وفيق، التفاصيل الأخيرة لفيلمه الجديد الذى يمتلئ بأعمال الجرافيك، وبمشاهد ستكون جديدة على الجمهورين المصرى والعربى، خاصة أن تامر يجسد شخصية «السوبر هيرو» أو تاج، وهو شخص هادئ للغاية ويحب العزلة ويعمل مدرسًا للموسيقى فى إحدى المدارس، ويكتشف بمحض الصدفة أنه يمتلك قوة خارقة، لذا يحاول معرفة تفاصيل هذه القوة وطرق استخدامها، وانتهى إلى أهمية تطويعها فى الخير ومساعدة الآخرين، ويقدم «تامر» دورين لشقيقين توأم، أحدهما طموح والثانى هادئ الذى تحول للسوبر هيرو.

ساندى: عمل متكامل غنائيًا وكوميديًا

قالت الفنانة ساندى إنها تجسد شخصية جديدة عليها فى فيلم «تاج»، معبّرة عن سعادتها بالتجربة ككل؛ كونها تمتاز بالكثير من التفاصيل التى وضعها تامر حسنى للخروج بالعمل على أفضل وجه، وبشكل مختلف عن الأعمال المنافسة.

وأوضحت «ساندى» أن «حسنى» فنان داعم لزملائه ويسعى لإخراج أفضل ما يوجد بداخل الممثلين بطريقة ذكية، مضيفة: «كان يتحدث معى حول القصة منذ عام ونصف العام تقريبًا، واتفقنا على تقديم الدور، ثم بدأنا التصوير».

ووصفت العمل بـ«المختلف»، مؤكدة أن الجمهور سيشاهد عملًا متكاملًا يضم مشاهد غنائية وكوميدية، متابعة: «أعتقد أن العمل سينقل السينما إلى نقطة جديدة ومميزة».

وعن دورها وكواليس الفيلم قالت إنها درست الدور جيدًا بمساعدة «تامر»، الذى سعى بكل الطرق لتهدئتها فى أوقات التوتر، فضلًا عن حديثها المتواصل مع سارة وفيق، مخرجة العمل، للوقوف على التفاصيل المهمة.

وأضافت: «أعد الجمهور بشكل جديد تمامًا ومختلف، والمكسب بالنسبة لى هو حجم التعاون الكبير مع الممثلين الكبار فى الفيلم، والأهم هو إخراج عمل فنى قيّم».

دينا الشربينى: أواجه الكثير من المفارقات الكوميدية مع البطل

عبّرت الفنانة دينا الشربينى عن سعادتها بالاشتراك فى الفيلم، والتعاون مع تامر حسنى فى عمل ينتمى لأعمال «السوبر هيرو»، ويحمل العديد من المفاجآت، وله طابع مغاير عما اعتاده المشاهدون فى السينما المصرية.

وقالت إن الكواليس بصحبة تامر حسنى كانت مليئة بالكوميديا، لافتة إلى أن «تامر» يهتم بكل التفاصيل، وكل كبيرة وصغيرة فى مواقع التصوير، وهو من أكثر المتحمسين ليخرج العمل بأفضل شكل ممكن، مؤكدة أنه مجتهد للغاية، وصديق مقرب لكل من يعمل معه، وهذه هى المرة الأولى التى تتعاون فيها معه.

وعن دورها فى العمل قالت إنها تجسد شخصية «تمارا»، وتعمل مدرسة موسيقى، ويقع بينها وبين زميلها فى العمل، تامر حسنى، الكثير من المفارقات الكوميدية، حتى يكتشف تامر هويته الأصلية كشخص «سوبر هيرو»، ويقع العديد من المفاجآت التى تغير من طريقتها وتؤثر فى الأحداث.

وعن عرضه فى موسم عيد الأضحى قالت: «سعيدة بعرض الفيلم فى الأضحى، بعد أن عُرض لى عمل فى عيد الفطر، وأنا متحمسة لذلك، ولدىّ شعور قوى بأن العمل سيكون من الأعمال المهمة فى هذا الموسم، خاصة مع وجود نجوم كبار فى أعمال أخرى، لذا فالمنافسة ستكون صعبة ومميزة».

واختتمت قائلة: «التعاون مع المخرجة سارة وفيق كان سهلًا وممتعًا، فهى شخصية مرحة، ورأيت حالة حب شديدة من كل الموجودين، وأنا سعيدة بأننى جزء من هذا الحدث الذى سيكون الأول من نوعه، وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة أننا أُرهقنا كثيرًا فى تصويره الذى استغرق ساعات طويلة ليخرج فى أفضل شكل ممكن، ويعود الفضل فى ذلك لتعب واجتهاد تامر حسنى».

هالة فاخر: «تامر» مقرّب لقلبى والعمل هيعجب الجمهور

أعربت الفنانة هالة فاخر عن سعادتها بالوجود فى الفيلم، خاصة أنه ينتمى إلى فئة الأعمال الكوميدية، وهى سمة دائمة فى أعمال «تامر»، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جارة البطل، ويحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث.

وأضافت: «التعاون مع تامر حسنى أمر ممتع، وهو من الممثلين القريبين إلى قلبى، كما أن العمل ملىء بالكثير من التفاصيل المميزة التى تجعله مختلفًا عن الأعمال الأخرى وقريبًا من المشاهد، وأعتقد أنه سينال إعجابه».

وقالت إن الفيلم سيكون واحدًا من الأفلام المميزة فى موسم عيد الأضحى إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، مؤكدة الانتهاء من تصوير جميع المشاهد ودخولها مرحلة المونتاج.

وتابعت: «تامر حسنى يهتم بأعماله جيدًا، ويدقق فى التفاصيل وفى كل كبيرة وصغيرة، ولا يهدأ له بال إلا بعد عرض الفيلم فى السينمات واستقبال ردود الأفعال».