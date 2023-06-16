مشرف كوبرى طه حسين: ارتفاع الكوبرى لـ50 مترا كان تحديًا عظيمًا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الإنشاء في كوبري طه الحسين، وذلك ضمن جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

كوبري طه حسين

وحرص المشرف على تنفيذ كوبري طه حسين الجديد على شرح آخر ما توصل له هذا الكوبري في عملية البناء، قائلاً: "الكوبري على ارتفاع 50 مترًا".

صعوبة التنفيذ

وكشف المشرف على تنفيذ الكوبري عن التحديات التي واجهت قطاع التنفيذ أثناء العمل والمتمثلة في أن ارتفاع العمود الواحد يبلغ 50 مترًا، كانت هناك صعوبة في تنفيذ فريم الكوبري، صعوبة في نقل الخام الخرساني لارتفاع 50 مترًا، مؤكداً أن العمل في الكوبري يتم بسرعة وجودة عالية.