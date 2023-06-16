الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري جبر يفسّر معنى “العلق” (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان خلق من علقة بسيطة علّقت في رحم الأم ثم تكون من هذه العلقة إنسان كامل بجميع حواسه في ظلمة الأحشا، وهذا يدل على عظيم قدرة الله تعالى وعظيم رفقه بالإنسان وعطاءه قبل أن يكون للإنسان لسان يسأل أو عقل يختار، كل تلك الأمور تجعل الإنسان أن يحسن الظن بربه يوثق فيه أن يفعل به خير مما يتصوره الإنسان لنفسه.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن قول الله تعالى “خلق الإنسان من علق” يدل على أن الإنسان بدايته علقه ولا بد أن يكون متعلقًا بمعالي الأمور بعد ذلك، فلا بد أن الإنسان خلق أولًا متعلقًا بأسباب نموه في رحم الأم فلا بد أن يتعلق بأسباب نمو روحه في عالم الدنيا، فلا يكتفي بمظاهر الأسباب ولكن تتعلق بمسبب الأسباب.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس العلق اعرف نبيك خلق الإنسان من علق قدرة الله تعالى حسن الظن

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