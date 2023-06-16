خبير فى الشئون الآسيوية: العلاقات المصرية الصينية شهدت نموًا متسارعًا خلال 9 سنوات

على مدار الـ9 سنوات الماضية ومنذ تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، شهدت العلاقات المصرية الصينية، تطورًا كبيرًا في العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، تعليقات الخبراء حول مستقبل العلاقات المصرية الصينية..

العلاقات المصرية الصينية في عهد السيسي

يقول دكتور وائل عواد، الخبير المتخصص في الشئون الآسيوية، إنه لا شك أن العلاقات الصينية المصرية علاقات مميزة وبسبب موقع مصر الجيوسياسي ودورها على الساحة العربية والإقليمية هذا يجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا للصين التي تتطلع لعلاقات متينة مع العالم العربي والإفريقي، خاصة في ظل مبادرة خط طريق الحرير التي تبناها الزعيم شي جين بينج منذ عام 2012، لإحياء الطريق التجاري القديم باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف عواد في تصريحات لـ"الدستور": أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا متسارعًا على مدار الـ9 سنوات الماضية، استضافت الدولة المصرية خلالها العديد من الاستثمارات الصينية.

وأشار الباحث السياسي في الشأن الآسيوي، إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية تعاني من ضعف في النمو الاقتصادي والنمو الاقتصادي الأمر الذي قلص من حجم الاستثمارات والقروض المشروطة والتي تضر بالمصالح الوطنية والقومية.