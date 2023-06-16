الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد 9 لاعبين من قائمة ليفربول في موسم 2023/ 2024

ليفربول
ليفربول

قرر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استبعاد 9 لاعبين من قائمة الريدز في الموسم الجديد موسم 2023/ 2024.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، أن قائمة ليفربول قد شهدت استبعاد كل من روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس تشامبرلين بعد رحيلهم عن الفريق لانتهاء عقودهم مع الريدز.

كما ضمت القائمة أيضًا كلاً من، جاك بيرن وأوسكار كيلي وفيدك أوروك وأولودار صامويل وليام جون هيوز.

جدير بالذكر أن ليفربول قد حسم صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط فريق برايتون.

ليفربول قائمة ليفربول الألماني يورجن كلوب الدورى الانجليزى

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