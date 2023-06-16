الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غرامة 20 ألف جنيه.. الإسماعيلى يعاقب "النقاز"

الاسماعيل
الاسماعيل

قرر مسئولو النادى الإسماعيلي تغريم  التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، 20 ألف جنيه،  لغيابه عن مران الثلاثاء الماضي، دون إذن مسبق.

وأصر حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، على تطبيق لائحة الجزاءات علي "حمدي النقاز" لتخلفه عن التدريب وبلغ المسؤولين بالنادي الذين اعتمدوا الغرامة المالية وقدرها 20الف جنيه ضد اللاعب.

تجدر الإشارة إلي أن “النقاز” أرسل إنذارا للنادي يطلب استلام مستحقاته المتأخرة وقدرها 120 الف دولار، حتي لايضطر تقديم شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم لفسخ تعاقده من طرف واحد والحصول
علي كامل حقوقة المادية. 

يذكر أن اللاعب التونسي حمدي النقاز وقع للإسماعيلي  خلال الانتقالات الصيفية السابقة  في عهد مجلس يحيى الكومي المستقيل لمدة ثلاث مواسم نظير 300 الف دولار للسنة الواحدة خالصة من الضرائب.

ولايزال مسئولو الإسماعيلي يبحثوا عن تدبير السيولة المالية تمهيدًا لإرسال 21الف فرنك للطعن على حكم أول درجة الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا لصالح المهاجمن السابقين الأرجنتيني دييجو فرناندو والبوليفي كارميلو ضد النادي منحهما مجتمعين مليون و750 ألف دولار.

120الف احد اتحاد الدول ازال ارسا استلام اتحاد إرم اسماعيل

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