الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

حسين الشحات
حسين الشحات

ينتظر مسئولو الأهلي عودة حسين الشحات لاعب الفريق الأول من المغرب بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر ومواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا من أجل حسم ملف التجديد أو إعلان غلق الباب نهائيًا.

وقال مصدر مسئول إن هناك حالة من الغضب داخل إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بعدما بدأ يماطل فى تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن حسين الشحات رفض التوقيع على العقود الجديدة رغم الموافقة على بعض طلباته ووضعه ضمن لاعبى الفئة الأعلى داخل الفريق.
وأشار المصدر إلى أن اللاعب رفض أيضًا الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم وتمسك بالحصول على مليون دولار صافية فى الموسم الواحد وهو ما تراه إدارة الكرة مبالغًا فيه.

وأوضح المصدر أن الشحات لعب بورقة العرض السعودي والذي سيحصل على مليونى دولار سنويًا في صفقة انتقال حر، وبالتالى فإنه يريد أن يخوض التجربة.

وتابع المصدر أن إدارة الأهلي رفضت الدخول في مزايدات معه وقدموا له عرضًا هو الأخير لتجديد تعاقده مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم مع وجود بند يتيح المد عامًا آخر.

واختتم المصدر أن مسئولي الكرة بالأهلي ينتظرون عودة اللاعب من المغرب لحسم الموقف معه وإصدار بيان بآخر التطورات، وغلق الملف مثلما حدث مع أحمد فتحي في الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء النقاب حول موقف محمد عبدالمنعم لاعب الفريق من الرحيل في الميركاتو الصيفي إلى الخليج.

وأكد مصدر مسئول أن تلك العروض الخليجية من أندية قطرية وسعودية وإماراتية وعروض مالية مغرية سواء للنادى أو اللاعب والتي لا يمكن رفضها.

وأضاف المصدر أن عبدالمنعم طلب إرسال تلك العروض رسميًا إلى النادى من أجل دراستها من جانب النادى واتخاذ القرار المناسب خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن مدافع الأهلي يرغب فى الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية من أجل البدء فى تحقيق حلمه بالاحتراف، وهو ما جعله يترك مصير العروض الخليجية في يد إدارة الأهلي.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لمباراة الحرس المقرر لها يوم الخميس 22 يونيو باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

حسين الشحات تجديد العقد الاهلى لجنة التخطيط محمود الخطيب

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